Der beste Mann beim Militär ist ein Film mit u.a. Ian Carmichael, Richard Attenborough, Dennis Price, Terry Thomas und Peter Jones von Pidax film aus dem Jahr 1956.

Wir schreiben das Jahr 1942, der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gang. Stanley Windrush, ein junger Oxfordstudent, ist wenig angetan, als er zum Wehrdienst eingezogen wird. Dadurch hat er auch erhebliche Startschwierigkeiten und übersteht die Grundausbildung nur mit Mühe. Aufgrund seiner Intelligenz kann er jedoch eine Offizierslaufbahn einschlagen und landet bei der Truppe von Major Hitchcock. Dessen Einheit besteht vor allem aus Simulanten und Leuten, die sich vor dem Dienst an der Waffe drücken wollen. Zu allem Überfluss verwickelt sein Onkel Stanley auch noch in einen Kunstschmuggel …

In der Titelrolle dieser brillanten Satire, die in der Kategorie „bestes Drehbuch“ für den British Film Academy Award nominiert war, ist der junge Ian Carmichael zu bewundern, der später als Lord Peter Wimsey Fernsehgeschichte schrieb. In einer Nebenrolle ist Weltstar Christopher Lee zu sehen.

Ein toller Satire Film auf den Krieg bezogen zu einer Zeit entstanden wo der Krieg gerade mal ein paar Jahre vorbei war. Das finde ich mutig und das kam damals auch sehr gut an und macht auch heute noch viel Spaß zu schauen. Man muss manchmal auf so Kleinigkeiten schauen, die hier satirisch verarbeitet werden und so entdeckt man in fast jeder Szenen einen kleinen Lacher. Ein sehr unterhaltsamer Film, der mir richtig Spaß gemacht hat.