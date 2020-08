Der Bär, das Mädchen und das geheimnisvolle Geschenk ist ein Buch aus dem Brunnen Verlag vom 3. August 2020.

Der Bär, das Mädchen und das geheimnisvolle Geschenk

Es ist Heiligabend. Der Bär und das Mädchen Ella haben alle ihre Geschenke ausgepackt, doch unter dem Tannenbaum steht noch ein weiteres Päckchen. Wem mag es gehören? Ella und der Bär wollen es herausfinden und machen sich auf einen abenteuerlichen Weg. Dabei entdecken sie schließlich das schönste Geschenk der Welt …

Es sind über 30 Grad draußen, es ist August und ich wurde mir bei diesem Buch bewusst, dass in 4 Monaten schon wieder Weihnachten ist. Es geht so langsam wieder los mit weihnachtlichen Medien, wie diesem Buch. Es ist bei dem Wetter natürlich schwer in diese winterliche Stimmung zu kommen, aber das Buch schafft es und ist bereits jetzt eine tolle Idee. Die Geschichte ist so extrem süß und lehrreich. Denn das Buch weiß einfach, was das wichtigste im Leben ist: Freundschaft. Ich kann euch sehr empfehlen hier rein zu schauen, natürlich macht es zu Weihnachten mehr Sinn, weil die Stimmung da anders ist, aber die Lektion in diesem Buch kann man zu jeder Jahreszeit lernen.