Das Superbuch ist eine Kinderserie von White Pearl Classics / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 1981.

Das Superbuch

Die große Geschichte beginnt damit, dass der kleine Junge Chris ein uraltes Buch auf dem Speicher entdeckt. Dieses Buch trägt den Namen „Superbuch“ und kann sowohl sprechen als auch Zeitreisen ermöglichen. Zusammen mit seiner Freundin Joy und dem Roboter Gizmo reist er zurück zu den wichtigsten Ereignissen des Alten Testaments…

Es gibt aktuell ein Remake der Serie, die hatte ich irgendwie aus Zufall mal gesehen und mich an meine Kindheit erinnert, dass es die Serie schon einmal gab und wie es der Zufall will, erscheint diese nun auf DVD mit allen 26 Folgen, eine Liste der Folgen weiter unten. Ich fand die damals ganz interessant als Kind auch wenn ich nicht wirklich an Gott glaube sind die Episoden sehr lehrreich, weil sie eben normale Werte vermitteln. Genau deswegen kann ich auch diese alte Serie sehr empfehlen, sicher auch interessant für eure Kinder die neue zu sehen und dann im Anschluss eine Folge dieser älteren Version. Ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen, schöne Kindheitserinnerungen für mich, schaut aber selbst einfach mal rein.

Episode 1: Wie alles begann (Adam und Eva)

Episode 2: Ich, der Hüter meines Bruders (Kain und Abel)

Episode 3: Die große Flut (Noahs Arche)

Episode 4: Die schwere Prüfung (Abraham und Isaac)

Episode 5: Die Braut kommt (Rebecca)

Episode 6: Doppelter Kummer (Jakob und Esau)

Episode 7: Ein Traum erfüllt sich (Josef)

Episode 8: Der wundersame Stab (Moses)

Episode 9: Erstaunliche Trompeten (Die Mauern von Jericho)

Episode 10: Krüge und Fackeln (Gideon)

Episode 11: Simson der Starke (Samson und Deliah)

Episode 12: Weihnachten in Betlehem (Jesu Geburt)

Episode 13: Wunder der Liebe (Leben und Wirken Jesu)

Episode 14: Die gute Nachricht (Tod und Auferstehung Jesu)

Episode 15: Die treue Ruth (Ruth)

Episode 16: Hiobs Geduld (Hiob)

Episode 17: Großer Fisch, kleiner Fisch (Jonah und der Wal)

Episode 18: Der erste König (Samuel und Saul)

Episode 19: Der Riesentöter (David)

Episode 20: Der kluge König (König Solomon)

Episode 21: Ein großer Prophet (Elias)

Episode 22: Der feurige Wagen (Elisha)

Episode 23: In der Löwengrube (Daniel)

Episode 24: Die starke Mauer (Die Mauer von Jerusalem)

Episode 25: Die schöne Königin (Esther)

Episode 26: Der mächtige Zeuge (Paul von Tarsus)