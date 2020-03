Das Spielangebot in einem virtuellen Casino

Die Anzahl der Casino-Player steigt sich jedes Jahr an. Zahlreiche Boni, kostenlose Testspiele & gigantische Gewinne ziehen immer mehr Menschen an. Falls Sie bis jetzt nie in einem Casino online gespielt haben, dann müssen Sie in erster Linie über aktuelles Spielangebot informieren. Folgen Sie uns und erfahren, welche Spiele heute unter Stammplayern im Trend liegen.

Der frischen Statistik zufolge will etwa 17 Prozent der Befragten ihre Chancen in einem Casino online überprüfen. Wer nie im Casino gespielt hat, muss zuerst bekanntes Spiel, wie zb. Online Casino Echtgeld probieren und erste Gewinne problemlos erzielen. Diese Spielkategorie ist nicht nur für die Profis, sondern auch Einsteiger ohne Erfahrung perfekt geeignet. Es gibt auch andere Spiele, die Ihr Herzen erobern können.

Spielautomaten belegen eine führende Position

Spielautomaten sind eines der beliebtesten Casino-Spiele der Gegenwart. Diese Spiele wurden ursprünglich als digitale Version der bekannten Spielautomaten entwickelt, welche wir aus dem Pub bzw. Restaurant kennen. Obwohl es in einem Online-Casino immer noch echte klassische Spielautomaten wie Lucky 8 Line & Jackpot 6000 gibt, sind Spielautomaten heutzutage sehr modern. Video-Slots, wie die neueste Art von Spielautomaten auch genannt wird, haben oft eine schöne Grafik.

Auch sehr hohe Auszahlungsraten und lustige Animationen sind Teil dieser Casino-Spiele. Das alles sind spannende Features & viele Extras, welche viele Herausforderungen bieten. Beispiele für moderne Videoslots mit atemberaubender Grafik sind Egg-o-matic, Aliens und Gonzo’s Quest. Die Auszahlungsraten dieser NetEnt-Slots liegen oft über 95%. Neben den klassischen Slots und Video-Slots gibt es auch Jackpot-Slots.

Progressive Jackpots sind für Fortgeschrittener geeignet

Diese Spiele unterscheiden sich oft wenig von den Video-Slots, haben aber ein zusätzliches Element, nämlich den Jackpot. Oft ist dieser Jackpot progressiv, was bedeutet, dass der Preispool weiter wächst, solange die Spieler weiterhin Geld auf dieses Spiel setzen. Ein Prozentsatz jeder Einzahlung wird dann in den Jackpot gelegt. Alle Spieler zusammen sind für die Höhe des Jackpots verantwortlich. Spiele wie Mega Fortune und Arabian Nights und natürlich die Wonder Slots haben progressive Jackpots, welche in die Millionen gehen können.

Viele Slots wurden auch als mobile Version freigegeben und können auf dem Tablett oder Smartphone gespielt werden. Slots gibt es in verschiedenen Themenbereichen: von klassisch, fröhlich bzw. bunt bis hin zu Horror, Abenteuer und es gibt auch Slots, die auf Filmen und Büchern basieren.

Tischspiele bietet eine vielfältige Auswahl an

Es gibt Hunderte von Arten der Tischspiele. Aber sie sind sicherlich nicht alle gleich beliebt. Die absolute Nummer eins unter den Glücksspielen ist natürlich Poker. Ein guter zweiter Platz kann Blackjack anvertraut werden und Casino-Spiele wie Punto Banco, Roulette und Craps sind ebenfalls unglaublich beliebt. Es gibt Dutzende von Pokerarten allein, aber Texas Hold’em, Omaha und Carribean Stud Poker sind bei Weitem die beliebtesten. Video Poker, bei dem Sie Poker auf dem Bildschirm und nicht am Tisch spielen, ist heute auch online verfügbar.

Live Casino Spiele liegen heute im Trend

Das Live-Casino ist in seiner Art recht neu. Spiele wie Poker wurden früher nur online gegen den Computer gespielt. Mit dem Aufkommen von Online-Live-Casinos änderte sich dies.

In einem Live Casino Bitcoin Casino können Sie aus verschiedenen Spielen wie Poker oder Roulette, aber auch Blackjack wählen. Über eine Webcam können Sie den Händler live bei der Arbeit sehen und das Spiel in Echtzeit verfolgen. So können Sie ein echtes Casino-Erlebnis mit Casino-Spielen genießen, aber mit allem „Komfort von zu Hause“.