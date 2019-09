Das mörderische Paradies ist ein Film mit u.a. Richard Masur, Richard Jordan, Andy Garcia, Mariel Hemingway und Kurt Russell von Jakob GmbH aus dem Jahr 1985.

Das mörderische Paradies

Ein Zeitungsartikel über den Mord an einem Teenager bringt dem abgebrühten Sensationsreporter Malcolm Anderson (Kurt Russel) einen neuen Fan ein: den Mörder. Die Polizei drängt Anderson, die makabre Beziehung nicht abzubrechen. Er erhält exklusive Informationen über weitere Morde, und seine reißerischen Berichte machen ihn schnell berühmt. Doch mit dem Erfolg des Journalisten wächst auch die Eifersucht des Täters. Um den Preis des Ruhmes zu erhöhen, entführt der die Freundin (Mariel Hemingway) des Reporters …

Ein absolut klasse Film. Ich dachte immer, dass ich alle Filme mit Kurt Russell aus der Zeit gesehen habe, aber den habe ich wohl irgendwie verpasst. Das er jetzt neu auf Blu-ray und DVD in diesem tollen Schuber erschien war Anlass ihn endlich mal zu schauen und ich bin schwer begeistert. Die Story war mega spannend bis zu letzten Sekunde und ich lag mit meiner Vermutung die ganze Zeit falsch, mich hat der Film also zu einer bestimmten Zeit total überrascht. Ich kann euch nur raten hier einmal reinzuschauen, ich habe selten so einen spannenden Film gesehen.