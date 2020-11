Das Jahrbuch der Erotik 2020/2021

Ein opulentes Lese- und Bilderbuch. Liebe, Erotik, Sex 2020. In diesem Jahr ist vieles anders. Wie geht es den Menschen aus den verschiedenen Altersgruppen und Szenen, ihren Beziehungen, ihrem Sex in dieser seltsamen schwierigen Zeit? Wie lieben wir, was empfinden wir als erotisch, was macht uns heiß? Solo, in Liebes-beziehungen, Ehen, in heimlichen Affären, Erinnerungen, Hoffnugen, Träumen…