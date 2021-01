Dame, König, As, Spion: Die komplette Serie ist ein Serienklassiker von Pidax Film aus dem Jahr 1979.

Dame, König, As, Spion: Die komplette Serie

Control, der Chef des britischen Geheimdienstes ist überzeugt, dass sich im „Circus“, dem Zentrum seiner Organisation, ein Maulwurf, ein Verräter, ein Agent der Russen befindet. Nachdem Control erfahren hat, dass der tschechische General Stevcek, einer der führenden Männer der östlichen Geheimdienste, bereit ist, Aussagen über deren Aktivitäten zu machen, setzt er eine geheime Aktion in Gang, die „Operation Testify“. Jim Prideaux, einer von Controls vertrauenswürdigsten Agenten, soll in die Tschechoslowakei reisen, um mit Stevcek zu sprechen.

Control ist sich sicher, dass Stevcek die Identität des Maulwurfs kennt. Fünf leitende Mitarbeiter des Circus stehen in dem Verdacht, der Maulwurf zu sein. Für den Fall, dass Prideaux während seiner gefährlichen Mission in Schwierigkeiten gerät, verabredet Control mit ihm für die fünf Männer Codenamen: Percy Alleline – Codename: As; Bill Haydorn – Codename: König; Roy Bland – Codename: Dame; Toby Esterhase – Codename: Bube; George Smiley – Codename: Zehn. Nur dieser Codename müsse ihn erreichen, schärft Control Prideaux ein, wenn dieser in Schwierigkeiten kommen sollte und er untertauchen müsse …

John le Carrés berühmter Spionageroman Dame, König, As, Spion (OT: Tinker, Tailor, Soldier, Spy) ist im Jahre 1979 in Co-Produktion zwischen der BBC und der Paramount für das Fernsehen bearbeitet worden. In sieben Teilen konnten die Zuschauer miterleben, wie George Smiley einen „Maulwurf“ jagt, einen Agenten der Russen, der sich im „Circus“, dem Zentrum des britischen Geheimdienstes, eingenistet hat. John le Carrés Buch ist in hohen Auflagen in Deutschland erschienen und George Smiley hat sich viele Freunde erworben. Sir Alec Guiness, der von der Queen geadelte englische Schauspieler, hat den Part des George Smiley übernommen und ist nach le Carrés Aussage die ideale Besetzung für diese Rolle.

Ich habe schon so viel von dieser Miniserie gehört, die im übrigen aus meinem Geburtsjahr stammt. Ich wollte diese immer mal schauen, aber irgendwie hatte ich nie die Zeit dazu, bzw. ist immer irgendwas anderes dazwischen gekommen. Nun, mit dem neuen Release vn DVD von Pidax, habe ich mir die Zeit mal genommen und bin sehr positiv angetan von dieser starken Serie. Sir Alec Guiness spielt hier sehr hervorragend, das macht jede Folge Freude, daher meine ganz klare Empfehlung. Ich würd euch gerne mehr verraten, aber dann ist die Gefahr, dass ich spoiler und das will ich absolut nicht, ihr müsst hier einfach mal selbst reinschauen.