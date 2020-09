D-Railed – Zugfahrt in die Hölle ist ein film mit u.a. Lance Henriksen und Ben Hopkins von White Pearl Movies / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 2018.

D-Railed – Zugfahrt in die Hölle

Es sollte ein unvergessliches Halloween-Erlebnis für alle geladenen Gäste werden: In einem historischen Zug findet eine private Mörder-Mystery-Party im Stile der 1930er-Jahre statt. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung und das Krimi-Dinner weckt Erinnerungen an den Klassiker „Mord im Orient-Express“. Doch hat sich eine Gruppe von echten Dieben unter die Fahrgäste gemischt und kaum, dass der Zug an Fahrt aufnimmt, kommt es zur Katastrophe: Der Überfall der Gauner läuft schief und der Lokomotivführer wird schwer verletzt.

Viel zu schnell entgleist der alte Zug in einer scharfen Kurve und stürzt einen steilen Abhang hinunter, mitten hinein in einen dunklen Bergsee. Langsam sinkt der Zug mit samt seinen Passagieren in Richtung des Grunds und eiskaltes Seewasser dringt unaufhaltsam in das Innere. Doch was die Überlebenden auf dem Grund des Sees erwartet, lässt Ihnen den letzten Atem stocken! Dort unten, in der Finsternis des Grundes, lauert ein grausames, uraltes Monster schon sehr lange auf frische Beute…

Der Film fing furchtbar an. Ich war schon kurz davor den Film einfach abzuschalten. Erst nach der Entgleisung fing er an interessant und spannend zu werden, man muss nur so lange durchhalten. Zwar hatte ich mir von Lance Henriksen, der eigentlich ein toller Schauspieler ist mehr erwartet, aber letztendlich kann man den Film durchaus schauen. Kein großes Highlight, aber auch nicht so schlecht. Schaut aber am besten selbst mal rein.