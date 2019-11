Country Brocante Style: Englischer Landhausstil trifft französischen Vintage Chic ist ein Buch aus dem BusseSeewald Verlag vom 9 September 2019.

In »Country Brocante Style« zeigt sich der englische Landhausstil von einer ganz neuen Seite, nämlich mit einer Prise französischer Eleganz. Lucy Haywood, Veranstalterin verschiedener Antik- und Lifestylemärkte in Großbritannien, gibt in diesem Buch Einblicke in die Farbpalette, die passenden Vintage-Möbel, Textilien sowie Kunst- und Dekorations-gegenstände und erklärt, wie man aus diesen Elementen ein stimmiges Ganzes kreiert. Im zweiten Teil des Buchs lädt sie zu einem Rundgang durch die Wohnungen und Häuser zehn verschiedener Liebhaber dieses Stils ein, die sie als Händler oder Käufer auf ihren Flohmärkten kennengelernt hat.

Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Ideen für meine Einrichtung und zur Zeit ist es so, dass ich gerne was verändern möchte, deswegen habe ich mich für dieses Buch interessiert, weil es etwas völlig neues bietet. Ich finde diese Kreativität, die die Autorin hat beachtlich und habe so vielen neuen Input, dass ich am liebsten sofort loslegen würde. Ich kann euch dieses Buch daher sehr empfehlen.

