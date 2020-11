Corona im Herbst: Vertreibt euch die Zeit zuhause mit diesen Büchern – Teil 3

Corona: Leider sind wir alle in diesen Tagen viel zuhause, das kann durchaus langweilig werden, deswegen möchte ich euch diese Bücher schon einmal empfehlen, die nicht nur gut sind, sondern auch ein toller Zeitvertreib.

Diese Bücher als Zeitvertreib in der Krise

Die Zeiten sind gerade für uns alle nicht so einfach. Auch ich sitze hier zuhause in der Zwangsquarantäne, wenn man es mal so sagen will. Viel Zeit für Dinge, die man sonst immer so vor sich herschiebt und dennoch sind diese bald irgendwann erledigt. Also was dann machen? Langeweile schieben? Natürlich kann man mit der Familie auch mal Brettspiele spielen, aber auch das ist irgendwann einfach über. Das ist dann der perfekte Moment für zb. eines dieser Bücher. Da geht die Zeit am besten bei rum. Ich selbst habe diese in den letzten Tagen gelesen und mir angeschaut und kann sie euch sehr empfehlen. Ich denke hier wird für jeden Geschmack was dabei sein.

Das ganze Dorf ist in Aufruhr: Troubadix hat beschlossen, am legendären Gesangswettbewerb für die Barden Galliens teilzunehmen. Der Gewinner des Wettbewerbs wird traditionell mit dem goldenen Hinkelstein ausgezeichnet. Weil auch die Römer großes Interesse an diesem Wettbewerb haben, werden Asterix und Obelix beauftragt, Troubadix zu seinem Schutz begleiten. Sie dürfen ihm nicht von der Seite weichen – koste es, was es wolle! Lucky Luke kann es kaum fassen: Eine Witwe und große Verehrerin hat ihm ausgedehnte Baumwollfelder im südlichen Louisiana vermacht. Ohne es zu wollen, ist er auf einmal Eigentümer einer riesigen Plantage und muss entsetzt feststellen, dass seine Angestellten von den Gutsbesitzern der Umgebung terrorisiert werden. Die reichen Pflanzer begrüßen Lucky Luke als einen der Ihren, doch unser Held setzt alles daran, seine Erbschaft unter die schwarzen Farmer zu verteilen. Erlebe ein Jahr voller spannender Abenteuer und werde zum Superheld/in, lass deiner Kreativität freien Lauf und tauche in eine bunte Fantasiewelt ein, stelle dich spannenden Challenges und power dich bei sportlichen Aufgaben so richtig aus. Um noch mehr Spaß dabei zu haben, kannst du gerne deine Freunde zum Mitmachen animieren! Das Abenteuer ruft und wartet auf dich auf geht’s! In einer Welt voller Veränderungen, Unwägbarkeiten, Komplexität und Widersprüchen gewinnt der Mensch, der sich seiner Wirkung auf andere bewusst ist, innere Ruhe und äußere Stärke und erhält im Gegenzug das, was für jedes Charisma typisch ist: Eine Ausstrahlung, die auf andere inspirierend, orientierend und anziehend wirkt. Fit, gesund und ausgewogen durch den Tag! Egal ob Frühstück, Mittag- und Abendessen oder das Dessert. Mit den Rezepten in ‚Healthy Cooking‘ kommen alle Liebhaber der vegetarischen und veganen Küche voll auf ihre Kosten! Leckere Bowls, Crêpes, Porridges, Pasta und Pfannengerichte, Suppen, Salate oder Schoko/Erdbeer-Mousse sind nur eine kleine Auswahl der großartigen und leckeren Gerichte, die Du in dem Buch von Marlena Izdebska finden wirst. Mit Darts – Alles, was man wissen muss präsentieren die beiden Macher von Darts1.de beziehungsweise Dart1.net das neue Standardwerk des Dartsports. Tiefgründig recherchiert, fundiert aufbereitet, fachmännisch analysiert und unterhaltsam erzählt, beleuchten die Autoren den faszinierenden Sport aus zahlreichen Perspektiven: Worauf kommt es an? Wer sind die Stars und Legenden? Wie lauten die größten Highlights im Dartskalender? Woher kommt Darts, wo geht es hin? Diese und weitere Fragen klärt Darts – Alles, was man wissen muss. Laufen ist gesund. Es hat einen positiven Einfluss auf unser Herz, unseren Kreislauf, unser Gewicht, unsere Stimmung, unsere Muskeln und Gelenke und vieles mehr. Und Laufen ist die natürlichste Sache der Welt – jeder kann laufen! Wirklich jeder? Ja! Aber nicht jeder läuft dabei für seine Gesundheit. Mal Hand aufs Herz, wie viele Menschen kennen Sie, die laufen und immer mal wieder über das eine oder andere Zipperlein klagen? Der König ist untot. Lang lebe der König. Um an die Macht zu gelangen, benutzt eine nationalistische Gruppe ein uraltes Artefakt benutzt, um einen Bösewicht aus dem Artus-Mythos von den Toten zurückzubringen. Die ehemalige Monsterjägerin Bridgette McGuire nutzt die Verwirrung, flieht aus ihrem Altersheim und zieht ihren ahnungslosen Enkel Duncan in eine Welt voller Magie und Mystik, wild entschlossen, die legendäre Bedrohung zu besiegen. 6 Storys, unter anderem muß der böse Meteormaster auf der Fantasiewelt Feudarnia niedergerungen werden. Acht Monate sind vergangen, seit die Wandlerin Ninive aus der Welt jenseits der Bannmauer zurückgekehrt ist und Aris seine Gabe, tote Materie zu beseelen, für sie geopfert hat. Die Kronstadt gerät in Aufruhr, als beunruhigende Gerüchte aus der Pränumerischen Öde die Runde machen, wonach Wildmechanoiden damit begonnen hätten, sich äußerst merkwürdig zu verhalten.

Dr. Judy Mikovits ist die neue Rosalind Franklin, eine brillante Forscherin, die den „Wissenschaftsclub der alten Knaben“ aufrüttelt. Und wie viele Frauen, die in die Welt der Männer vorgedrungen sind, hat sie Jahrzehnte alte Geheimnisse ans Licht gebracht, was bei vielen auf wenig Gegenliebe stößt. Bereits ihre Doktorarbeit leistete einen fundamentalen Beitrag, um HIV-Aids von einer tödlichen in eine beherrschbare Krankheit zu verwandeln, was Millionen von Menschen wie dem Basketball-Superstar Magic Johnson das Leben rettete. Verträgt sich die traditionelle indische Heilkunst mit einem modernen Lebensstil? Mit Einfach Ayurveda sagt Sahara Rose Ketabi ganz klar: ja, das geht. Die Top-Influencerin und Ernährungsexpertin wendet sich an alle, die ihre ersten Schritte mit Ayurveda machen möchten. Spannend zu lesen ist es dabei, wie Ketabi den ayurvedischen Grundlagen ein Update für unsere Tage verleiht und eine stimmige Neuinterpretation der klassischen Heilmethoden liefert. Die tantrische Philosophie des indischen Mittelalters bildet die Grundlage für das immer populärere Tantra-Yoga. Diese Form des Yogas bejaht das Leben in all seinen Facetten, lässt uns Spiritualität im täglichen Leben finden und führt uns zu mehr Freude, Präsenz und Leichtigkeit. Es gibt für alles den richtigen Punkt. Manche dieser Akupressurpunkte tragen wohlklingende Namen wie ‚Tor des Geistes‘ oder ‚Mitte des Staugewässers‘. Andere berühren wir instinktiv bei Kopfschmerzen. Alle diese Stellen an Händen, Beinen und Füßen haben eines gemeinsam: Sie lassen sich ganz einfach selbst massieren.