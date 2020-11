Cook, Serve, Delicious! 3?! ist ein Spiel von Vertigo Games, das am 14. Oktober 2020 auf Steam erschien. Koche, serviere und manage deinen Food-Truck. Verteile im gigantischen Sequel zur millionenfach verkauften Serie hunderte verschiedene Gerichte überall im kriegszerrütteten Amerika!

Cook, Serve, Delicious! 3?!

Starte mit dem gigantischen Sequel der millionenfach verkauften Cook, Serve, Delicious!-Serie deine Reise quer durch die Vereinigten Staaten, um mit deiner treuen Roboter-Crew Whisk (gesprochen von @negaoryx) und Cleaver (gesprochen von @havanarama) an den Iron Cook Foodtruck-Meisterschaften teilzunehmen. Im radikal veränderten, kriegszerrütteten Amerika im Jahr 2042 könnt ihr euch in der storygetriebenen Kampagne durch hunderte Gerichte kochen – inklusive für die Reihe brandneue Rezepte – die über hunderte Level verteilt sind. Eine überarbeitete Gameplay-Struktur bietet temporeiche Action, oder nach Wunsch mit dem zuschaltbaren Chill Mode, entspannten Spielspaß.

Endlich bekommt diese Spielereihe einen weiteren Teil, das dachte ich mir diese Tage bei Cook, Serve, Delicious! 3?!, weil ich diese Spielreihe eben so liebe. Das Spielprinzip ist so einfach wie es auch genial ist, denn man muss sein Restaurant vorantreiben und enfach Speisen nach Wunsch des Kunden zusammenklicken. Ein perfektes Spiel für zwischendurch, hin und wieder mal die ein oder andere Stunde. Gerade deswegen spiel ich es immer wieder mal und genau deswegen habe ich mich so auf Teil 3 gefreut, den ich euch hiermit sehr empfehle. Schaut es euch mal an, selbst die Grafik ist in diesem Teil ganz nett geworden.