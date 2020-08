Company of Crime ist ein Spiel von 1C Entertainment das am 8. August 2020 auf Steam erschien.

Company of Crime ist ein Aufbauspiel, in dem du ein kriminelles Imperium errichten und rundenbasierte Missionen abschließen kannst. Das Spiel ist im London der 1960er Jahre angesiedelt, der Kulturhauptstadt der Welt und der Heimat unzähliger Subkulturen und Geschäfte. Deine Aufgabe besteht darin, ein kriminelles Imperium zu errichten oder in die Rolle des leitenden Inspektors des berühmten Flying Squad von Scotland Yard zu schlüpfen und eben solche Imperien zum Fall zu bringen. Dabei wirst du Pubs, Clubs, Tierärzte, Schneider, Häfen und andere Orte besuchen und deinen Einfluss in der Stadt vergrößern. Dabei besteht dein Team entweder aus Gangmitglieder, die über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, oder Detektiven, die die Kunst des Ermittelns perfektioniert haben. Die einzige Frage lautet nur: Wer wird London erobern?

Eine richtig gute Perle auf Steam entdeckte ich diese Tage und durfte es schon vor Release spielen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, denn so diesen Mafia Stil mag ich. Hier baut man ein großes Mafia Imperium von klein auf an und verdient sein erstes Geld mit Prügeleien. Hier muss man dann Geschäfte einschüchtern um eben Geld zu generieren. Befeindete Clubs niederknüppeln und und und. Dabei hat das Spiel auch Rollenspiel-Elemente, man kann seine Gang aufwerten und so bekommt jeder so seine ganz eigene Persönlichkeit und Stärken, die man bewusst und gezielt einsetzen sollte. Auf Strategie ist hier schon zu achten, zu leicht wird es einem auch nicht gemacht. Ein Spiel das mich auf jeden Fall mal wieder richtig begeistert hat, ich kann es euch sehr empfehlen.