Columbo – der Mann der vielen Fragen: Analyse und Deutung einer Kultfigur ist ein Buch aus dem Büchner-Verlag vom 11. September 2019.

Columbo – der Mann der vielen Fragen

Kaum eine Gestalt der Fernsehgeschichte ist weltweit so bekannt wie der skurrile Inspektor Columbo aus Los Angeles – und dies seit mehr als fünf Jahrzehnten. Entscheidend für den Erfolg der nach ihm benannten Fernsehserie ist neben der ausgefeilten Krimihandlung vor allem ihr Protagonist. Columbo ist nicht nur dienstlich ein Mann der vielen Fragen: Auch seine Figur wirft zahlreiche Fragen auf.

Mit Liebe zum Detail erzählt Michael Striss die Geschichte der Serie und ihrer Schöpfer. Er untersucht und deutet die kuriosen Marotten des Inspektors und macht seine Leserschaft mit Columbos Welt bekannt. Wir erfahren alles über die Tücken seines öffentlichen Auftretens, die ausgedehnte Verwandtschaft mit Mrs. Columbo an der Spitze, den Hund namens »Hund« oder die unverzichtbaren Requisiten wie Mantel, Zigarre und Auto. Für seine Analyse der Verhaltensweisen zieht der Autor psychologische und kommunikationswissenschaftliche Erkenntnisse heran und zeigt dabei auch die reichhaltigen kulturellen Bezüge von Columbo auf. So erfahren wir, was Columbo mit dem englischen Detektivroman, mit Dostojewski und Wim Wenders verbindet oder wie die Serie von der Mediensoziologie rezipiert wurde.

Ein ausführlicher Episodenführer rundet dieses für Fans unverzichtbare Werk ab. Nach dem Tod von Columbo-Darsteller Peter Falk im Jahr 2011 vermittelt die hier vorgelegte aktualisierte und ergänzte Neuausgabe nun erstmals ein vollständiges Bild der berühmten Serienfigur.

Als Columbo Fan nicht nur ein Highlight, sondern ein absoluter Pflichtkauf. Hier gibt es so vieles zu erfahren, das ist der Wahnsinn. Alleine die Beschreibungen zu jeder Folge, ich bin einfach nur begeistert. Man kann sich dies Buch wunderbar zur Seite nehmen, wenn man eine Folge Columbo schaut und erfährt hier noch jede Menge Wissenswertes. Ich kann es auch absolut empfehlen, ein riesen Highlight für jeden Fan der Spürnase.