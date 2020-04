Colony Staffel 1 ist eine Science-Fiction Serie mit u.a. Josh Holloway und Sarah Wayne Callies von EDEL aus dem Jahr 2020.

Colony Staffel 1

Ein Jahr, nachdem fremdartige Invasoren die Welt unter ihre Kontrolle gebracht haben, versuchen Will und Katie Bowman mit ihren Kindern in Los Angeles über die Runden zu kommen. Allerdings ist ihr Sohn Charlie seit der Invasion in einem anderen Bloc gefangen. Um sein Kind zurückzubekommen, lässt Will sich auf einen Deal mit dem Politiker Alan Snyder ein: Er soll den Widerstand zerschlagen. Doch Katie ist insgeheim Teil einer Widerstandszelle – und sieht nun eine Chance, die verhassten Besatzer zu infiltrieren. Die Familie steht vor der Zerreißprobe: Können sie sich noch gegenseitig vertrauen?

COLONY ist düstere Science Fiction-Dystopie und einfühlsames Familiendrama zugleich. Die hochspannende Serie von Erfolgsproduzent Carlton Cuse (LOST, THE LEFTOVERS, JACK RYAN) und Ryan Condal (RAMPAGE – BIG MEETS BIGGER) entwirft eine unheimliche Schreckensvision der nahen Zukunft und wurde mehrfach als beste Sci-Fi-Serie für dem renommierten Saturn Award nominiert. Die Story ansich, gab es ähnlich schon öfter, mir sind im laufe der Folgen einige Serien eingefallen, mit denen ich Colony vergleichen könnte. Aber das ist auch nicht so schlimm, das Prinzip von Besatzung, Widerstand und Kollaboration funktioniert wunderbar. Zudem fand ich die Serie gut besetzt, man kennt die Hauptdarsteller alle aus renommierten Serien und es macht Spaß denen hier zuzuschauen. Insgesamt eine gelungene Serie, der allerdings manches Mal der gewisse Pep fehlt. Es soll ja aber noch ein paar Staffeln geben, ich bleibe weiter gespannt und will wissen wie es ausgeht, schaut doch auch einfach mal rein.