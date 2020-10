CLOWNFLEISCH ist ein Horrorthriller aus dem Luzifer Verlag vom 30. September 2020.

CLOWNFLEISCH

Das Städtchen Craw Falls in South Dakota ist zu einem Gefängnis geworden. Ein Schneesturm ungeahnten Ausmaßes wütet über der Region. Die Straßen sind gesperrt. Niemand kommt mehr hinein, niemand kommt mehr hinaus. Doch in den eisigen Winden und dem Schneegestöber lauert eine noch weitaus tödlichere Gefahr. Sie kriechen aus dem Schnee und machen Jagd auf menschliche Beute. Bis zum Morgengrauen wird sich die Stadt in eine Leichenhalle verwandelt haben – es sei denn, es gelingt einer kleinen Gruppe Überlebender, die Monster in ihrer Mitte zu bekämpfen. Grauenhafte Monster jenseits der menschlichen Vorstellung. CLOWNS!

Ein absolutes Vergnügen für Splatter-Fans, wie ich es auch einer bin. Die Story ist dabei nicht so umfangreich, eher die Darstellung der einzelnen Tode wird sehr in die Länge gezogen und gut geschrieben, das macht jede Menge Spaß zu lesen und ist teilweise wirklich heftig beschrieben. Das gefällt mir so gut, dass ich es euch auf jeden Fall empfehlen kann, schaut unbedingt mal rein.

Außerdem kann ich euch aus demselben Verlag den Sci-Fi Horror-Thriller OPERATION ANTARKTIKA empfehlen: Das S|SQUAD ist zurück – und dieses Mal verschlägt es sie in die Antarktis. Als Captain John Banks ausgesandt wird, eine verlassene Armeebasis der Nazis zu erforschen, rechnet er allenfalls damit, verdammt viel Eis und vielleicht ein paar Leichen vorzufinden. Aber in einem der Hangars scheint seit Jahrzehnten etwas zu lauern … Eine Waffe – konstruiert, um den Ausgang des Krieges zu verändern. Nun erwacht sie zu neuem Leben …