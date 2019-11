Chernobylite ist ein Science-Fiction Survival Spiel von The Farm 51 vom 16. Oktober 2019.

Chernobylite

Es ist eine Science Fiction basierte Horror Survival Erfahrung, die die freie Erforschung seiner beunruhigende Welt mit herausfordernden Kämpfen, einzigartigem Handwerk und nicht linearer Geschichte. Spielen Sie als Ex-Physiker des Chernobyl Atomkraftwerks und untersuchen Sie das mysteriöse Verschwinden Ihrer Geliebten. Versuchen Sie zu überleben und die verdrehten Geheimnisse der Sperrzone zu enthüllen. Denken Sie daran, dass die militärische Präsenz nicht Ihr einziges Problem ist.

Mach dich bereit für ein aufregendes Abenteuer voller Überleben, Verschwörung, Horror, Liebe und Besessenheit. Eines, das Ihnen beweisen wird, dass es nicht darum geht, wie Sie Ihren Ängsten begegnen, sondern darum, wie Sie sie überleben. Verbündete dich mit anderen Stalkern der Sperrzone um mit ihnen ums Überleben zu kämpfen. Denken daran, Das Leben ist zerbrechlich, und es sind deine Entscheidungen, die das Schicksal deiner Begleiter bestimmen. Du kannst dich so lange vorbereiten, wie du möchtest, beachte jedoch, dass deine Geschichte noch geschrieben wird. In jedem Moment schwindet die Chance auf Erfolg. Genossen sterben, die Vorräte gehen zu Neige oder eine unerwartete Patrouille könnte dich entdecken. könnte eine entdecken. Und zu allem Überfluss entstehen um dich herum in mysteriösen Gestalten weitere Gefahren. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit ständig zunehmenden Schwierigkeitsgrad. Planen deine Strategie sorgfältig, wenn du überleben willst.

ertige deine Ausrüstung und Waffen selber, um dich vor dem feindlichen Militär personal und den übernatürlichen Bedrohungen zu schützen die auf dich lauern. Nutze die ausgeklügelten Tools die dir zur Verfügung stehen, um dir im Kampf zu helfen, während du dich in unbekannter kontaminierter Umgebung bewegst. Bleibe unentdeckt und sammel alle Beweise, die du finden kannst um die Rätsel um Chernobyl aus der Vergangenheit zu lösen. Entscheiden, was in der Welt um dich herum passiert, indem du Entscheidungen triffst. Finde oder Verschweige die Wahrheit. Bleibe entschlossen und halte deinen Verstand über dir, das Kernkraftwerk Chernobyl ist nicht mehr das, was es einmal war. Niemand kann die Schrecken vorhersehen, die deiner geliebten passiert sein könnte.