Cannabis in der Medizin: Praxis – Präparate – Forschung ist ein Buch aus dem Nachtschatten Verlag vom 1. Juli 2020.

Cannabis als Medizin ist heute weltweit ein großes Thema im Gesundheitswesen. Immer mehr Menschen profitieren von Arzneimitteln auf Hanfbasis oder von Cannabinoiden wie THC und CBD, die als pharmazeutische Präparate inzwischen bei zahlreichen chronischen Krankheiten mit Erfolg zum Einsatz kommen.

Die Schweizer Pharmazeuten Manfred Fankhauser und Daniela E. Eigenmann liefern in diesem praxisorientierten Buch Fakten zur Hanfmedizin – für Ärzte und Apotheker, für betroffene Patienten, Angehörige und alle, die sich für medizinisches Cannabis interessieren.

Nach einer Einführung zur Geschichte der Cannabismedizin und einem Überblick zum Einsatz von medizinischem Cannabis erklären die Autoren die Unterschiede zwischen den aktuell verfügbaren cannabinoidhaltigen Präparaten und legen dabei den Fokus auf deren praktische Anwendung. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Cannabis-medikamente in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden erläutert. Ein Kapitel widmet sich speziell der Verschreibungspraxis in der Schweiz. Fallberichte von Patienten geben Einblick in die konkreten Einsatzgebiete und Expertengespräche erhellen den aktuellen Stand der Forschung.

Ich finde das Buch schon wichtig, alleine um sich zu informieren was mit medizinischem Hanf alles möglich ist in unserer Zeit. Denn Cannabismedikamente werden immer bekannter und dennoch hat man irgendwie eine Art Scheu davor, muss man aber nicht haben wie dieses Buch beweist, was einen Blick auf jeden Fall wert ist.