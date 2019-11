Bunt und Grau: Bildband ist ein Buch aus dem Mitteldeutscher Verlag vom 17. September 2019.

Bunt und Grau: Bildband

Ein Rheinländer in Ost-Berlin – von 1980 bis 1983 fotografierte Wendelin Bottländer auf mehreren Reisen in die damalige Hauptstadt der DDR, den östlichen Teil der Spreemetropole, ihren Alltag zwischen dezenter Farbigkeit und tristem Grau, zwischen postuliertem Fortschritt, Stillstand und Verfall. Es gelingen ihm einzigartige und – beim bevorstehenden Grenzübertritt auf der Rückfahrt – gewagte Porträts einer urbanen Landschaft wie Detailstudien eines Alltags, der längst historisch ist. Ursprünglich für den Abdruck in Zeitschriften gedacht, liegen nun viele dieser besonderen Aufnahmen in diesem Band in Erstveröffentlichung vor.

Ein richtig cooler Bildband, der es schaffe mir einen Eindruck zu vermitteln wie es in Berlin zu der damaligen Zeit wirklich war.

