Bulli. Fahren. Fühlen. Leben. Ein Bildband zur Legende VW Bus. Vom Oldtimer aus den 1950ern bis zum California von 2018. Ein Traumbuch für Sammler, Schrauber und alle leidenschaftlichen Bulli-Fans aus dem Geramond Verlag vom 4. November 2020.

Die Leidenschaft der Bulli-Fans hat viele Aspekte und viele Gesichter. In diesem großartigen Buch zeigen 15 Bulli-Aficionados ihre Fahrzeuge. Mit viel Liebe entstehen so Porträts nicht nur exemplarischer Fahrzeuge aus der VW Geschichte, es wird ein ganz eigener Lifestyle vorgestellt. Die noch nie gesehenen Aufnahmen sorgen bei allen Bulli-Fans für steigenden Benzin-, sorry Blutdruck.

Ich liebe diese VW Bullis, ich erinnere mich immer so gerne an die Zeit in der ich in der Ausbildung war, das Firmenfahrzeug war so ein alter Bulli, den habe ich geliebt. Ein tolles Auto, das seit dem eine gewisse Faszination auf mich ausübt, am liebsten hätte ich so einen. Das ich selbst einen gefahren bin liegt aber schon einige Jahre zurück, das war damals in meiner Lehre. Wir hatten mehrere Bullis als Firmenwagen und ich habe mich jeden Tag einfach gefreut, wenn ich damit fahren durfte. Seit dem hab ich diese Begeisterung für Bullis und seitdem träume ich davon mir mal einen zuzulegen.

Dieses Buch sorgt dafür, dass dieser Wunsch weiter wächst, denn es zeigt Besitzer von Bullis. Nicht nur das, es erzählt auch kurz deren Geschichte und vor allem Ideen zu Umbauten beispielsweise. Alles abgebildet in hervorragenden Bildern. Es macht einfach Spaß dieses Buch zu lesen und ist wohl für jeden Bulli Fan ein Pflichtkauf.