Bugs – Die Spezialisten, Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. Craig McLachlan, Jaye Griffiths, Jesse Birdsall, Paula Hunt und Jan Harvey von Pidax film aus dem Jahr 1999.

Bugs – Die Spezialisten, Staffel 1

Sie sind ein unschlagbares Trio: Nick, Ros und Ed. Mit Hilfe modernster Technologie und Hightech gehen sie im Auftrag von Regierungsmitgliedern, Industriellen oder wohlhabenden Privatpersonen auf Verbrecherjagd. Keine Herausforderung ist zu groß, denn die Spezialisten lieben das Abenteuer. So werden sie in die Jagd nach einem hochsensiblen Gerät verwickelt, suchen die Attentäter nach dem Anschlag auf einen ausländischen König oder verfolgen einen gefährlichen Mann, der die Bordcomputer von Flugzeugen manipuliert …

Ich hatte von der Serie bisher noch nie etwas gehört, aber da die Beschreibung absolut spannend klang dachte ich mir diese Tage „Schau sie dir mal an“. Ich bin da aber jetzt ehrlich gesagt hin- und hergerissen. Einerseits ist sie so unspannend nicht, andererseits merkt man der Serie das Alter von über 20 Jahren schon an. Die Effekte wirken stark veraltet, da wurde mir bewusst was sich in den letzten 20 Jahren eigentlich alles so getan hat. Sicher damals keine schlechte Serie, heute durch die Technik aber auch eher unfreiwillig komisch und man kommt oft ins Schmunzeln. Trotzdem kann man sich diese Serie anschauen, wie gesagt, schlecht ist sie nicht. Aber ich denke auch, dass sie eher was für Liebhaber der Serie damals ist und nicht unbedingt für die von euch, die nach was suchen, was sie noch nicht kennen. Aber macht euch einfach mal selbst ein Bild und schaut selbst einmal rein.