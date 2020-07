Brokenwood – Mord in Neuseeland – Staffel 2: Nach seinem Wechsel von der Großstadt in das kleine Städtchen Brokenwood hat sich Detective Senior Sergeant Mike Shepherd (Neill Rea) an den entspannten Rhythmus des Landlebens gewöhnt. Seine methodische junge Assistentin, Detective Kristin Sims (Fern Sutherland), hat sich mit Shepherds unkonventionelle Arbeitsweise arrangiert und toleriert sogar seine Country-Musik in seinem 1971er Oldtimer. Doch trotz der wachsenden Einigkeit zwischen dem ungleichen Duo liegt in Brokenwood einiges im Argen. Denn unter der verschlafenen Oberfläche brodelnde Leidenschaften brechen regelmäßig aus und münden nicht selten in grausamen Verbrechen. In Staffel 2 bekommen es Shepherd und Sims mit einem potenziellen Serienkiller, einer egozentrischen Theatertruppe, einer ortsansässigen Fischerfamilie und dem mysteriösen Tod von Shepherds Lieblingssängerin zu tun…

Mehr Infos zum Film

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 19. Juli 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.