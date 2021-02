Bring Me Home ist ein Film mit u.a. Lee Yeong-ae und You Chea-Myung von der Busch Media Gropu und erschien am 29. Januar 2021 auf Blu-ray.

Bring Me Home

BRING ME HOME ist ein emotional packender und schonungsloser Thriller über eine Mutter, die bis an ihre Grenzen geht, um ihr entführtes Kind zu finden. Seit sechs quälenden Jahren sucht die Ärztin Jung-yeon (Lee Yeong-ae, bekannt aus „Lady Vengeance“) vergeblich nach ihrem vermissten Sohn, der auf einem Spielplatz spurlos verschwand. Völlig unerwartet erhält sie einen anonymen Hinweis, der sie zu einem kleinen Fischerdorf führt. Dort wird sie allerdings mit einer Mauer des Schweigens konfrontiert. Die zwielichtigen Bewohner des Dorfes verhalten sich abweisend und behaupten, den Jungen nie gesehen zu haben. Auch die örtliche Polizei verweigert jegliche Hilfe. Ganz auf sich allein gestellt, versucht die verzweifelte Mutter mit allen Mitteln, die Wahrheit über den Verbleib ihres Sohnes zu erfahren. Dabei gerät sie immer tiefer in einen gefährlichen Strudel aus Lüge, Korruption und Gewalt.

So langsam fange ich an Südkoreanische Filme zu mögen, ich habe schon einige gute gesehen und mann muss sagen, dass sie gar nicht mehr so weit hinter Hollywood hinterherliegen, zumindest das was die Storys angeht. Der Film hatte seine Stärke in dem dramatischen Teil am Anfang. Auch die Leistung der Schauspieler war richtig gelungen. Im zweiten Teil schwächte der Film etwas ab, dann wurde er etwas wirr und ich konnte den Beweggründen nicht mehr so ganz folgen. Allerdings in der Gesamtheit ein klasse Film, den ich gerne gesehen habe und den ich euch auch gerne empfehle, mal was anderes als immer Hollywood. Schaut einfach selbst mal rein.