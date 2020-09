Blood Bags – Er will Dein Blut ist ein Horrorfilm mit u.a. Makenna Guyler und Emanuele Turetta von Lighthouse Home Entertainment aus dem Jahr 2020.

Blood Bags – Er will Dein Blut

Auf der Suche nach Fotomotiven stößt die amerikanische Studentin Tracy mit ihrer Freundin Petra in Italien auf ein altes Herrenhaus. Tracy ist so fasziniert, dass sie durch ein Fenster einsteigen. Nachdem Petra in dem unheimlichen Haus brutal abgeschlachtet wird, eilt Tracy panisch zurück zum Fenster, doch es wurde bereits verschlossen und so ist sie dem Monster schutzlos ausgeliefert…

Blood Bags ist ein Film für absolute Genre Fans, wer einfach so mal einen Horrorfilm sehen möchte wird hier eher enttäuscht sein. Ich selbst fand den Film okay, weil ich wirklich alles aus dem Genre schaue, ich fand ihn zwar ziemlich trashig, aber irgendwie mag ich das. Das breitere Publikum wird hier aber nicht glücklich werden denke ich, weil er einfach nicht dafür gemacht ist. Aber natürlich könnt ihr euch selbst ein Bild machen und entscheiden, ich kann euch nur raten, gebt dem Film mal eine Chance, so schlecht ist er nicht, aber eben auch kein großes Meisterwerk.