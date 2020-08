Besondere Schwere der Schuld ist ein Film mit u.a. Götz George, Hanno Koffler, Hannelore Elsner, Thomas Thieme und Manfred Zapatka von Pidax Film aus dem Jahr 2014.

Besondere Schwere der Schuld

Joseph Komalschek (Götz George) ist wieder da! Der Berufsverbrecher saß 30 Jahre lang im Knast, weil ihm der Mord an seiner Lebensgefährtin Anita und deren Neugeborenen zur Last gelegt wurde. Beweisen konnte man ihm die Tat nicht, aufgrund von Indizien wurde er aber verurteilt. Nun ist er frei und kehrt zurück in seine alte Stadt, in seine alte Straße, in sein altes Haus. Unbehagen macht sich überall breit. Was will Komalschek? Warum ist er hier? Und was hat er vor?

Der große Götz George brilliert in diesem Psychothriller als haftentlassener Mörder neben Hannelore Elsner, Thomas Thieme, Hanno Koffler und Manfred Zapatka. TV Spielfilm hebt den Daumen nach oben und schreibt: „Wabernde Nebel hätte es gar nicht gebraucht – eine latent bedrohliche Atmosphäre erschafft Regisseur Kaspar Heidelbach auch so. Die Kleinstadthölle, in der dieser Film spielt, möchte man wirklich nicht die eigene nennen. […] Der Film unterhält.“ Fast sieben Millionen verfolgten den Film bei seiner Erstsendung.

Eines spannendes direkt mal vorweg, das ist der vorletzte Film, den Götz George gemacht hat, bevor er leider verstorben ist. Götz George war ein großer Schauspieler, er es immer wieder geschafft hat seinen Rollen Leben einzuhauchen und uns glauben zu machen, dass er genau diese Person ist. Dies schafft er auch im höheren Alter in diesem Film eindrucksvoll. Der Film schafft es auch mich auf eine falsche Fährte zu führen, überrascht mich total und begeistert mich zugleich. Ich habe selten einen so spannenden, teils schockierenden und nachdenklichen Film gesehen, ihr müsst ihn euch unbedingt ansehen. Dieser Film gehört auf jeden Fall zu einem der besten mit Götz George.