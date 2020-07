Beat Legend: AVICII ab jetzt fur iOS verfügbar, witziges kleines Spiel mit geiler Musik von AVICII, dass diese Tage u.a. auf iOS erschienen ist.

Beat Legend: AVICII ab jetzt fur iOS

Lass dich in diesem packenden, futuristischen rhythmischen Action-Erlebnis in 15 der größten Hits von Avicii von den Melodien begeistern, von jedem Fade mitreißen und verspüre jeden Beat. Von den Entwicklern des hochgelobten AVICII Invector bringt Beat Legend: AVICII das frenetische rhythmische Action-Erlebnis auf dein Handy mit Megahits wie Without You, Wake Me Up und Levels. Schnall dich an und hebe ab in die rhythmischen Regionen des unerforschten Weltalls in Beat Legend: AVICII!

Avicii Smash Hits: Reise durch 15 der größten Hits des weltweit bekannten DJs und Songwriters: Hey Brother, Levels, Wake Me Up, SOS, The Nights, Without You, Waiting for love, Sunset Jesus, Lonely Together, Heaven, Fades Away, Broken Arrows, Addicted to You, I Could Be the One und Gonna Love Ya. Gameplay mit Warp-Geschwindigkeit: Tippe, wische und steuere dein Raumschiff im Rhytmus, um Multiplikatoren zu sammeln und hohe Punkte zu erreichen. Perfektioniere deinen Style für die perfekten Noten auf allen Songs! Überwältigende Grafiken: eine schlanke, futuristische Präsentation und auffallende psychedelische Visuals machen deine Abenteuer durch die Musik von Avicii zum unvergesslichen Erlebnis.

Spiele am Handy spiele ich ja ehrlich gesagt nun nicht so oft, dafür fehlt mir meistens die Ruhe und Zeit, wenn überhaupt mal Abends oder in der Wartezeit, wenn ich mal irgendwo warten muss mal wieder, man kennt es. Kürzlich entdeckte ich dieses neue Spiel, nur mit Musik von AVICII und da ich diesen so liebte, dachte ich mir „schauste dir mal an“ und kurzweilig macht das Spiel mega Laune. Die ersten Level sind auch noch okay vom Schwierigkeitsgrad, in den letzten Leveln wird es dann richtig bockschwer und das hat dann auch nur noch mir Reflexen und viel Glück zu tun. Ich kann euch aber empfehlen euch dies Spiel einfach mal anzusehen, es ist wirklich sehr gelungen. Viel Spaß dabei.