Bau’s Dir selbst: Expeditionsfahrzeuge, Wohnmobile und Vans selbst ausbauen ist ein Buch aus dem Motorbuch Verlag vom 22. Oktober 2020.

Wie komme ich zu einem finanzierbaren und auf meine Wünsche zugeschnittenen Wohnmobil? Ganz einfach: Bau s Dir selbst! Dieses Buch richtet sich an alle, die ihren Traum vom eigenen Reisemobil verwirklichen möchten. Anschaulich liefert es die nötigen Informationen von der Planung bis zum praktischen Ausbau. Dazu gehören u.a. die Fahrzeugwahl, die Kostenkalkulation und die Ausbauplanung inkl. Möbelbau, sowie die Installation von Strom- und Wasserversorgun und der Einbau von Gasanlage und Heizung. Das Buch zeigt Schritt für Schritt in Text und Bild sowie anhand zahlreicher Checklisten, Tipps und Links zu Video-Tutorials wie’s geht.

Das ist immer so ein kleiner Traum von mir gewesen, einen Transporter so umzubauen, dass man gut drinnen leben kann und erstmal auf Reisen gehen kann. Dieser Traum konkretisiert sich bei mir jedes Jahr ein bisschen mehr. In diesem Buch gibt es viele nützlichen Tipps, besonders für die unter euch die wirklich schon loslegen mit dem Bau. Für die, wie mich, die noch davon träumen ist das Buch etwas zu weit entfernt. Wer aber wirklich umbaut wird an diesem Buch nicht vorbei kommen mit seinen nützlichen Tipps und Anleitungen. Denen unter euch kann ich dieses Buch mehr als empfehlen.