Batman: Die Rückkehr des Dunklen Ritters (Alben-Edition): Bd. 1 von 4 ist ein Comic aus dem Panini Verlag vom 8. September 2020.

DAS GROSSE BATMAN-MEISTERWERK Mit seiner vierbändigen Graphic Novel DIE RÜCKKEHR DES DUNKLEN RITTERS revolutionierte Frank Miller das Genre Comic und die Welt von Batman: So finster und kompromisslos wie in Millers düsterer Dystopie hatte man den Dunklen Ritter nie zuvor erlebt! Nachdem sich Batman als Multimilliardär Bruce Wayne auf sein Anwesen Wayne Manor zurückgezogen hat, versinkt seine Stadt Gotham City immer mehr im Sumpf von Korruption und Verbrechen – bis sich der gealterte Bruce wieder sein Batman-Kostüm überstreift und erneut in den Kampf zieht, gegen die Kriminellen und eine außer Kontrolle geratene Gesellschaft, ohne Rücksicht auf seine Gegner und sich selbst! Das einflussreiche Batman-Meisterwerk von Comic-Legende Frank Miller (300, Sin City) erstmals auf Deutsch in seiner ursprünglichen Original-Veröffentlichungsweise in vier Teilen. Das gehört in jede Comic-Sammlung!

Batman übt eine ganz besondere Faszination auf mich aus, schon immer, seit ich ein kleines Kind war. Damals noch die Serie mit Adam West in den 60er Jahren. Also geschaut habe ich die wesentlich später nur diese Serie hatte mich als Kind einfach begeistert und dadurch entstand meine Liebe zu Batman, die bis heute gehalten hat und mich immer wieder in verschiedenen Formen einholt. Sei es nun neue Filme, Computerspiele oder wie heute dieser Comic, der fantastisch geworden ist. Endlich auf deutsch, endlich in einer tollen Haptik und Qualität herausgebracht. Da schlägt jedes Sammlerherz höher und ich kann euch nur raten hier unbedingt einmal reinzuschauen.