Barn Finders ist eine Simulation von Duality Games aus dem Jahr 2020.

Barn Finders

Suche nach wertvollen Gegenständen, die in verlassenen Scheunen versteckt sind, von alten Uhren über Musikinstrumente, Antiquitäten, Gold, Waffen bis hin zu Oldtimern oder Motorrädern, und verkaufe sie mit großem Gewinn. Führe deinen Familienbetrieb. Suche nach wertvollen Gegenständen und verkaufe sie in deinem Pfandleihhaus. Jeder Gegenstand hat einen Wert. Sammle also alles und suche überall! Biete bei Auktionen und Verkäufen, um Zugang zu abgesperrten Grundstücken zu erhalten. Wer weiß, welche staubigen Schätze du dort findest? Besuche 12 typische Orte Amerykas und lüfte die Geheimnisse dieses Landes (das dem realen Amerika ähnlich ist, wenn auch nicht ganz). Scheunen sind nur der Anfang. Wie wäre es mit einem Besuch auf einem alten Militärstützpunkt oder . . . auf dem Mond?

Wo und wie fange ich am besten an? Zunächst einmal habe ich das Spiel kostenlos erhalten. Ich dachte es wird so eines, was ich mal ne Stunde zocke und es dann in meiner Bibliothek verschwindet. Da habe ich aber falsch gedacht. Es hat von Anfang an irgendwie Spaß gemacht die ersten Scheunen zu durchsuchen.

Irgendwann fängt das Spiel dann an einen gewissen Humor zu entwickeln, wenn es anfängt Außerirdische zu geben, den Mond zu besuchen, außerirdische Raumstationen etc. Den Humor habe ich nicht so gefühlt. Nach meinem persönlichen Empfinden wäre es cooler gewesen, wenn man sich auf normale Scheunen und diese Bieter-Events beschränkt hätte.

Dennoch hat es viel Spaß gemacht und war auch viel zu schnell vorbei. Ich hätte mir noch, gerade am Anfang des Spiels, mehr „normale“ Scheunen gewünscht.

Aber ich kann es euch dennoch empfehlen. Die Spielmechanik funktioniert, es sieht zwar nun nicht so bombe aus, muss es aber auch nicht. Mir hat es über 10 Stunden die letzten paar Tage viel Spaß gemacht und ich hoffe auf Erweiterungen, denn ich finde es gerade nur schade, dass ich es durch habe. Schaut es euch aber am besten selbst mal an, es lohnt sich wirklich.