Bahamas – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 21. August 2019.

„Sun, Sand & Sea“ – diese drei touristischen „S“ kommen auf den Bahamas in Perfektion vor, doch auf den 700 Inseln gibt es sehr viel mehr zu entdecken: Die bahamaische Küche ist exotisch und vielfältig, das Leben karibisch locker, die Menschen sind äußerst freundlich und weltoffen. 27 Nationalparks und Schutzgebiete bewahren die Natur – bei nicht einmal 400.000 Einwohnern. Die Inseln erfreuen sich wachsender Beliebtheit als Hochzeitsreiseziel, als Kreuzfahrt-Station oder als Verlängerung einer Florida-Reise; Taucher werden von der wunderschönen Unterwasserwelt angelockt. Iwanowski’s Reisehandbuch Bahamas ist der einzige deutschsprachige Solo-Reiseführer zu der karibischen Inselgruppe. Der erfahrene Reisejournalist Stefan Blank schildert die Besonderheiten der wichtigsten Inseln und gibt viele Tipps für einen perfekten Urlaub auch abseits des Mainstreams. Als zertifizierter Divemaster schreibt er anschaulich über spektakuläre Tauchgänge, die große Fischvielfalt, zahllose Wracks und die „Blue Holes“.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.