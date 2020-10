Babylon Berlin ist ein Buch und ein opulenter Bildband aus dem Zweitausendeins Verlag vom 5. Oktober 2020.

Babylon Berlin

Der opulente Bildband zur dritten Staffel der international gefeierten Serie. Berlin 1929. Mord im Filmstudio vor laufender Kamera: Ein Scheinwerfer erschlägt den Star Betty Winter. Den Film finanziert ein Unterweltboss, offensichtlich will jemand dem Armenier schaden. Weitere Schauspielerinnen werden Opfer des geheimnisvollen Phantoms. Ein Fall für Kommissar Gereon Rath, unterstützt von Charlotte Ritter. Volker Kutschers Romane avancierten zu Bestsellern, die nach ihnen entstandene Serie begeisterte ein Millionenpublikum. Tom Tykwer, Achim von Borries und Hendrik Handloegten setzen in Babylon Berlin die brodelnde Metropole, das Nebeneinander von politischen Auseinandersetzungen, sozialen Spannungen und dekadentem Nachtleben, aufregend in Szene.

Nach den ersten Staffeln gab es keinen Zweifel: Babylon Berlin muss fortgesetzt werden. Die neuen Episoden wurden in knapp einhundert Länder verkauft. Der Band wagt einen Blick hinter die Kulissen, zeichnet die Handlungsstränge der komplexen Serie nach und erhellt historische Kontexte.

Was für ein klasse Bildband, zu einer absolut tollen Serie. Dieser Bildband gehört ins Regal von jedem Fan der Serie, weil er eben so vieles an Hintergrundinformationen bietet. Quasi wie ein Making-Of. Der Band beinhaltet neben vielen Infos auch tolle Bilder der Darsteller und Drehorte, so bekommt man ein Gespür für das Set, ist der Serie sozusagen noch ein Stückchen näher als sowieso schon. Ich kann euch diesen Bildband also einfach nur empfehlen, viel Spaß damit. Mit exklusivem Hintergrundmaterial und Bildern von Joachim Gern. Mit 389 Abbildungen farbig und s/w. 352 Seiten. Großformatiger Bildband (27 x 27 cm) in verschwenderischem Gold.