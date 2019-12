Baby Blood ist ein Horrorfilm mit u.a. Emmanuelle Escourrou, Christian Sinniger, Jean-Francois Gallotte und Roselyne Geslot von Bildstörung aus dem Jahr 1989.

Mit dem neuen Leoparden schleicht sich unbemerkt ein Parasit in einen kleinen französischen Zirkus: ein Urzeitwesen, das sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich geboren zu werden – allein es fehlt die Mutter. Da kommt Yanka, die junge Dompteurgehilfin, am Käfig vorbeispaziert und die Natur nimmt ihren Lauf. Als sie wenig später Heißhunger auf Blut entwickelt, merkt sie, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Schnell wird klar, woran es liegt: Sie ist schwanger. Ihr noch ungeborenes Baby teilt es ihr höchstpersönlich in gutem Französisch mit. Und auch, dass es Hunger hat …

Alain Robak, Filmliebhaber und Autodidakt, drehte 1989 mit „Baby Blood“ eine Horrorkomödie, die in seiner Heimat die Filmszene aufmischte: Als einer der ersten französischen Splatterfilme zählt „Baby Blood“ inzwischen zu den Wegbereitern der New French Extreme (wie „High Tension“, „Inside“, „Martyrs“). Anders als seine jüngeren Verwandten zeichnet er sich allerdings durch eine so zügellos kindliche Freude am Filmemachen aus, wie man sie seit den frühen Peter-Jackson-Filmen nicht mehr gesehen hat, und entpuppt sich als wahre Wundertüte, bei der auch der Humor nicht zu kurz kommt. It’s time to feed the Baby!

Der Film ist total schräg und absurd trashig, was aber wieder irgendwie gelungen ist. Die Story ist natürlich totaler Blödsinn und ein Mix aus Eis am Stil und Alien. So stumpf, dass man es eigentlich von der Story her gar nicht schauen kann. Allerdings doch wieder irgendwie, weil der Film eben so völlig blödsinnig ist. Für Splatter-Liebhaber hat der Film beachtliches zu bieten und ist so herrlich typisch 80er Jahre. Insgesamt fand ich den Film recht unterhaltsam und kann ihn euch sehr empfehlen.

