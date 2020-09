Audials One 2021 ist eine Software von audials, die am 14. Oktober erschienen ist und ihr hier 10 mal gewinnen könnt.

Audials One 2021

Speichere deine Lieblingssongs aus allen Musikstreaming-Diensten einfach, schnell, legal und in Höchstqualität. Genieße deine Musiksammlung auf allen Geräten! Erstelle auch deine eigene Filmsammlung: nimm Filme, Serien, TV automatisch, schnell, in bester Bildqualität auf.

IT’S MY MUSIC

– Speichere Musik aus Streaming-Diensten, Musikvideoportalen und Online-Radios

– Spotify, Amazon Music, YouTube, Deezer, Tidal & weitere aufnehmen

– In bis zu 30-facher Geschwindigkeit laden

– 100% perfekt geschnittene und getaggte, fehlerfreie Musikdateien

– Unverzügliche Musikverwaltung: bis zu 500.000 Songs sofort anpassen

– Im größten integrierten Verzeichnis hunderttausende Radiosender und

– Podcasts aus aller Welt entdecken

IT’S MY VIDEO

– Videos, Filme und ganze Serienstaffeln aufnehmen

– Alles aus Netflix, Amazon Video, Sky, Disney+ und vielen mehr bekommen

– Weltneuheit: Filme doppelt so schnell als die normale Abspielgeschwindigkeit speichern

– Videoaufnahmen in Full-HD dank GPU Optimierung in perfekter Qualität erzeugen

– Mediatheken-Inhalte, TV-Streams und Live-Video-Streams direkt aufnehmen

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 18. Oktober 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.