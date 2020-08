Audials One 2020 ist eine Software von Audials, die am 20. März 2020 erschien für den PC.

20x Audials One 2020

In Audials 2020 lassen sich mehrere Spotify-Playlisten oder -Alben einfach hineinziehen oder per kopiertem Link anzeigen und dann insgesamt innerhalb weniger Minuten in extrem hoher 15-facher Geschwindigkeit runterladen und speichern. So erhältst du schnell und ohne Mühe eine große Menge an Tracks, die noch dazu exakt an der Liedgrenze geschnitten sind. Tags und Albumcover werden stets übernommen.

Streaming-Dienste bieten immer höhere Qualitätsstufen, zunehmend auch hochaufgelöst und verlustfrei codiert in Hi-Fi-Qualität. Ein einmaliges Klangerlebnis verspricht dir die UltraHD- oder Master-Qualität einiger Streaming-Dienste wie Amazon Music oder Tidal. Purer Sound wird hier in bis zu 192kHz/24bit angeboten. Profitiere jetzt auch du von glasklarem Klang. Die Generation 2020 unterstützt ab jetzt Aufnahmen im hochwertigsten Format sowie die Wiedergabe und Organisation von FLAC-Dateien in verlustfreier Codierung. Selbst wenn die Soundkarte nicht 192kHz/24bit unterstützt, kann Musik im besten Format ohne Qualitätseinbußen aufgenommen werden.

Findest du eine beliebige Website die Musikstücke auflistet, wie zum Beispiel Charts, Best-Of-Seiten, Playlisten, usw., kopierst du einfach die URL der Seite und fügst den Link in Audials ein. Wie von Zauberhand werden alle Songs der Webseite als Musikstücke aufgelistet, in welche du reinhören oder sie von Musik-Portalen herunterladen kannst. Mit der einmaligen Funktion entgehen dir keine Hits und du erhältst sie schnell und einfach wie nie zuvor. Gleich ausprobieren und überraschen lassen!

Audials One 2020 kann aber noch viel viel mehr, eine Übersicht findest Du hier!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 23. August 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.