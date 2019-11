Atlas Obscura Kids Edition: Entdecke die 100 abenteuerlichsten Orte der Welt! ist ein Buch aus dem Loewe Verlag vom 9. Oktober 2019.

Atlas Obscura Kids Edition

Erkunde das „Tor zur Hölle“ in Turkmenistan, den Quallensee in Mikronesien und die immerwährenden Gewitter in einer Bucht in Venezuela! Folge Millionen Jahre alten Dino-Spuren in Bolivien und lerne japanische Mönche kennen, die sich selbst mumifizieren. Lausche singenden Sanddünen in der Wüste Gobi und staune über riesige, von Menschen gemachte Zeichnungen in der Nazca-Wüste. Die sind so groß, dass man sie nur von einem Flugzeug aus überschauen kann. Worauf wartest du noch? Pack deine Sachen und begib dich auf den größten Abenteuertrip deines Lebens!

Dieses spannende, reich illustrierte Sachbuch für Kinder ab 8 Jahren ist ein spannender Reiseführer zu den außergewöhnlichsten Orten der Welt. Mit Witz und Gespür für echte „Wow“-Momente erzählen Dylan Thuras und Rosemary Mosco von 100 faszinierenden Reisezielen in 47 Ländern. Das Buch enthält neben spektakulären Tatsachen auch geografische Koordinaten sowie eine Liste zur Reiseausrüstung für eigene Erkundungstouren und weitere Tipps für junge Abenteurer.

Ein lasse Buch für kleine interessierte Entdecker. Ich wünschte ich hätte sowas as Kind gehabt, denn das waren immer genau die Themen, die mich am meisten interessiert haben, eben auch das mysterische, das weiterdenken, das denken „Warum wurde das so gemacht“ wenn man sich jetzt mal das Beispiel um die Zeichnungen in der Wüste von Nazsca ansieht. Natürlich ist das alles hier im Buch nur sehr grob beschrieben, aber in so fern weit genug um ein erstes Interesse zu wecken und sich zu interessieren, daher meine ganz klare Empfehlung für dieses Buch.