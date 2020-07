Android Tablets & Smartphones: Der Ratgeber für Einsteiger & Senioren ist ein Buch aus dem O’Reilly Verlag vom 23. Juli 2020.

Android Tablets & Smartphones

Mit diesem praktischen Ratgeber finden Sie sich schnell zurecht und können Schritt für Schritt nachvollziehen, wie Sie Ihr Android-Handy oder -Tablet einrichten, wie Sie surfen, Fotos machen, Kurznachrichten und E-Mails verschicken, die Einsatzmöglichkeiten Ihres Geräts durch neue Apps erweitern und vieles mehr. Schwerpunkt ist die Bedienung von Smartphones und Tablet PCs mit den Android-Versionen 6 bis 9. Das Buch kann jedoch auch für Geräte mit älteren Android-Betriebssystemen genutzt werden, denn vieles ist hier sehr ähnlich.

Ein klasse Buch, finde ich auch total wichtig, dass Senioren an diese technischen Thematiken herangeführt werden. Ich selbst, das wissen einige, war vor Jahren mal ehrenamtlich tätig und habe Computerkurse für Senioren gegeben. Ich erinnere mich immer gerne an einen Herrn, der 89 Jahre alt war, noch nie was mit Computern oder Tablets zu tun hatte und nach wenigen Wochen sich dann Anleitungen herausgesucht hat und anhand dessen eine Windmühle in seinen Garten gebaut hat. Ein anderer, Ende 70 hat sich nach wenigen Wochen eine Webseite programmiert für sein Hobby. Hervorragend finde ich das und daher weiß ich wie wichtig solche Bücher sind und gerade dies ist sehr einsteigerfreundlich geschrieben, ihr werdet euren Spaß daran haben.