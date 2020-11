An Tagen wie Diesen ist ein Buch von Edition Lammerhuber vom 31. Oktober 2020.

Hans-Jürgen Burkard, einer der großen Reportagefotografen der Gegenwart, hat eine außergewöhnliche Deutschland-Reise unternommen: eine Reise, bei der ihm deutsche Liedertexte den Assoziationsstoff für ein fotografisches Porträt deutscher Befindlichkeiten waren. Die deutsche Popmusik, kritisch, ätzend, aber auch liebevoll und selbstbewusst: Was verrät sie über das Land, was zeigt sich in ihr? Mit einem dicken Stapel ausgedruckter Songtexte auf dem Beifahrersitz „erfuhr“ er im Sinne des Wortes auf Tausenden von Kilometern die Republik. Suchte dabei, inspiriert von der Musik, nach Stimmungen und Situationen, die zu ihr passten. Mit Texten von Silke Müller und Peter-Matthias Gaede.

Im Grunde eine sehr einfache, wie aber auch geniale Idee zwei verschiedene Künste miteinander zu verbinden. Das eine ist die Fotografie und das andere die Musik. Die Idee ist so einfach wie sie auch genial ist und mir hat das Buch, das drinnen blättern und die Bilder im Zusammenhang mit der Musik wirken lassen, sehr viel Spaß gemacht. Bei einigen habe ich die entsprechenden Lieder nebenbei angeschaltet, was sogar noch besser ist, man fängt dann an Dinge um Kopf zu verknüpfen und seine Phantasie spielen zu lassen und Situationen vor seinem inneren Auge abspielen zu lassen, die ebenfalls passen, die ähnlich sind wie auf den Bildern. Dadurch wirds eben nicht nur ein einfaches Bilderbuch mit einer tollen Idee, sondern zu einem wirklichen Erlebnis, das ich euch sehr empfehlen kann, schaut also unbedingt selbst mal rein.