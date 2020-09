Amazon Produkttester werden ist eigentlich ganz einfach. Wie das geht und welche Vorteile dies hat, erkläre ich euch in diesem Beitrag.

Amazon Produkttester werden

Wer hier öfter liest weiß, dass ich allerhand Produkte teste. Diese Produkte, besser gesagt die Firmen mit denen ich zusammenarbeite habe ich mir in jahrelanger Arbeit zusammengesucht und pflege beste Beziehungen. Du möchtest aber auch Produkte testen? Dann schau dir doch am besten mal Amazon Vine an, dort kannst Du dich als Produkttester registrieren. Doch wie funktioniert das? Kann das jeder? Ich will euch das kurz erklären.

Zunächst sei einmal erklärt, dass man zu diesem Programm eingeladen wird. Dies ist u.a. abhängig davon, wie gut seine Rezensionen auf Amazon bisher ankommen. Gebt ihr euch also große Mühe bei den Rezensionen zu Dingen, die ihr gekauft habt, besteht eine große Chance in das Vine Programm eingeladen zu werden. Kurz sei dazu erwähnt, dass es neben Vine auch noch einige andere Alternativen gibt.

Solltet ihr aber irgendwann zu Amazon Vine eingeladen werden ist es wichtig, dass ihr authentisch bleibt. Sagt ruhig eure eigene Meinung, das ist wichtig, so handle ich hier zb. auch. Jedes Produkt, dass ich teste und/oder bewerte, bewerte ich ehrlich. Dazu sei gesagt, weil auch diese Frage immer mal wieder aufkommt. Natürlich sind meine meisten Reviews sehr positiv, weil ich in der glücklichen Lage bin, mir die Dinge selbst auszusuchen. bei Amazon Vine ist dies nicht immer möglich, kann also auch gut sein, dass ihr gar nicht von einem Produkt begeistert seid.

Natürlich auch, um eine Frage direkt vorweg zu nehmen. Alle Produkttests von Amazon sind natürlich kostenlos, für euch entstehen also keine weiteren Kosten. Ich selbst bin noch nicht zu dem Programm eingeladen worden, ich kenne das lediglich von Bekannten und Freunden. ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass ich auf meinem Portal schon genug schreibe, da muss ich dies nicht auch noch auf Amazon machen. Ich finde Amazon Vine eignet sich super für die unter euch, die gerne Rezensionen auf Amazon schreiben, ausführlich schreiben und neben ihrem Beruf Lust und Laune haben ab und zu mal was neues zu testen. Also viel Spaß beim Schreiben eurer Rezensionen und vielleicht bekommt ihr ja irgendwann das Privileg mitzumachen.