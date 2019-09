Alles nur gekauft?: Korruption in Deutschland 1949 bis heute ist ein Buch aus dem wbg Theiss Verlag vom 15. August 2019.

Im Ranking des Korruptionswahrnehmungsindexes 2017 von Transparency International rutscht Deutschland EU-weit um drei Plätze nach hinten, auf Platz sieben. Korruption zieht sich durch die gesamte Geschichte der Bundesrepublik. Schon die Entscheidung für Bonn als Hauptstadt 1949 war erkauft. Realitätsfern wäre es, sich ein demokratisches Gemeinwesen vorzustellen ohne Verquickungen von Politik einerseits und Wirtschaft und Geld anderseits. Eine Bananenrepublik, wie in Folge der Flick-Affaire häufig gesagt, ist Deutschland deshalb trotzdem nicht.

Jens Ivo Engels, der sich als erster deutscher Historiker wissenschaftlich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, analysiert die wichtigsten Korruptionsfälle, bettet sie in ihr gesellschaftliches Umfeld wie in die internationale Diskussion um Transparenz und good governance ein und zeigt: die Diskussion von Korruption in der Öffentlichkeit ist ein herausragender Indikator für die jeweilige politische Verfasstheit eines Staates.

Ich fand das Buch im Grunde sehr spannend, ich glaube viele Korruptionsfälle sind sicher gar nicht erst bekannt geworden, die die es aber gibt sind schon heftig. Prominentestes Beispiel ist der Ex-Bundespräsident Wulff. Das ist auch noch eine Sache, die mir im Gedächtnis war. Das Buch bietet da wesentlich mehr als nur diese Geschichte. Dabei ist das Buch sehr detailliert und erklärt viele Rahmenbedingungen und ist dabei oft einfach zu komplex für meinen Geschmack, viel Wissen drumherum, das meiner Meinung nach nicht wirklich nötig ist, mir wäre es prägnanter lieber gewesen, aber das ist meckern auf hohem Niveau, ich kann euch das Buch sehr empfehlen.