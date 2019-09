Alles ist aus Sternenstaub: Erstaunliche Erkenntnisse über das Universum ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 4. September 2019.

Alles ist aus Sternenstaub

Woher kommt der Geruch von Sommerregen? Was passiert in unserem Inneren wirklich, wenn uns das Herz bricht? Und was haben sterbende Sterne mit Soufflés gemeinsam? Unsere Welt ist voller Geheimnisse und Wunder, sie verblüfft und berührt uns. Ella Frances Sanders nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise zum Kern unserer Existenz.

Ein interessantes kleines Buch für zwischendurch, für alle Sinnsucher, Alltagsphilosophen und Hobby-Astronomen. Ich selbst fand es kurzweilig angenehm auch wenn es kaum etwas hatte, was ich noch nicht wusste, war es interessant sich die Dinge mal wieder vor Augen zu führen. Es macht an manchen Stellen etwas nachdenklich und ist so ein schöner Zeitvertreib am Nachmittag, ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.