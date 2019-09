Alfa Romeo annuario: Das offizielle Alfa Romeo Jahrbuch 2018 ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 30. August 2019.

Alle Alfisti erwarten ihn schon sehnsüchtig: den vierten Jahrgang des Alfa Romeo annuario. Das offizielle Alfa Romeo Jahrbuch bringt wieder die tollsten Neuheiten und Entwicklungen. Dazu kommen spannende Reportagen und Berichte rund um die italienische Kultmarke. Das war 2018 mit Alfa Romeo.

Ich liebe die Marke Alfa Romeo, steht für mich immer für ein wunderschönes Design. In diesem Band kann man ein wenig die Geschichte der Marke verfolgen und besonders die Modelle aus den 70er Jahren finde ich toll. Zum verlieben diese Marke. Das Buch ist ein Pflichtkauf für jeden Alfa Romeo Fahrer und Fan, so tolle Berichte, so tolle Bilder um diese Kultmarke, ich konnte das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen.