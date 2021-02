Aktuelle Hörspiele um sich die Zeit zu vertreiben während Corona möchte ich euch heute vorstellen, ich hatte mir allen sehr viel Spaß.

Aktuelle Hörspiele um Zeit zu vertreiben während Corona

Wer mich kennt weiß, dass ich gerne Hörspiele höre und die letzten Tage habe ich wieder einmal viel gehört, ich zeig euch hier mal eine Auswahl derer, die ich sehr empfehlen kann, die wieder richtig viel Spaß gemacht haben und so ganz nebenbei während dieser schweren Corona Zeit auch noch die zeit vertreiben.

217/Tödliche Klarinette von Tkkg: Gabys Einfall, mit der gesamten Klasse 9b einen Flohmarkt für einen guten Zweck umzusetzen, wird ein voller Erfolg! Klassenlehrer Dr. Waldemar Schindler rundet die Einnahmen auf und alle sind mächtig stolz: Die 9b wird dem gemeinnützigen Verein „Bildung für jeden!“ schon am nächsten Tag feierlich 1.000 Euro überreichen können! Doch am nächsten Tag ist das Geld aus der abgeschlossenen Schublade des Lehrerpults verschwunden. TKKG nehmen die Ermittlungen auf: Im Klassenzimmer, im Schulhof, im Park hinter der Schule, in der Kantine, in verschiedenen Internatszimmern. Es gibt mehrere Verdächtige, viele Indizien und eine Reihe möglicher Szenarien. Aber wie passt das alles zusammen? Und wie hängt das bloß mit dieser unheimlichen Wahrsagerin zusammen?

080/Gefährlicher Nebel von Die Drei ??? Kids: Undurchdringlicher Nebel zieht durch Rocky Beach. Überall wo er auftaucht, passieren mysteriöse Diebstähle. Was hat die Legende des Geisternebels damit zu tun? Justus, Peter und Bob behalten den Durchblick und haben bald einen heißen Verdacht.

071/Gefahr in Den Ruinen von Die Drei !!!: UrbEx? Kim versteht gar nichts mehr. Timo, der Bruder ihres Freundes David, ist von einer seiner UrbEx-Touren nicht zurückgekehrt. Urban Exploration heißt das Hobby, bei dem man verlassene Häuser und Fabriken besucht, um die Stimmung auf Fotos einzufangen. Die drei !!! folgen Timos Spuren und tauchen ein in die unheimliche Welt der „Lost Places“. Schon bald kommt ihnen ein schlimmer Verdacht …

087/Viva Futebol! von Teufelskicker: Luna, Florina und Mercedes aus Lissabon sorgen in der Teufelskicker-Stadt für Wirbel. Die drei Mädchen aus Portugal machen bei einem internationalen Schüler-Austausch mit und sind obendrein echte Sportskanonen! Norbert hat ein Ferienturnier für die Kinder organisiert, die im Sommer nicht in den Urlaub fahren. Da ist es natürlich dumm, dass die drei Neulinge ausgerechnet für den VfB an den Start gehen. Eine harte Nuss für Blau-Gelb! Aber vielleicht springt von der südländischen Spielfreude ja auch etwas auf die Teufelskicker über…?

007/Mondära-im Todesgriff der Würgepflanze von Gruselserie: Nächtliche Todesschreie in einer Senioren-Residenz. Einbildung oder Realität? Eine alte Mitbewohnerin löst sich scheinbar in Luft auf und hinterlässt einen schaurigen Fund! Wieder einmal ist Hattie Millers Scharfsinn gefragt! Gemeinsam mit ihrem Mann Henry begibt sie sich auf Spurensuche und begegnet dem unfassbaren Grauen: MONDÄRA!