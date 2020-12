AHOHOHO Weihnachts-Paket

Das Urgetreide wird durch die Berührung mit Wasser zum Leben erweckt. Durch den Keimprozess werden Enzyme aktiviert, die das Getreide verdaulich machen. Aus diesem Urdinkel-Sprossen werden AHO Cracker schonend bei 42°C gedörrt. AHO macht den gesündesten Cracker der Welt. Der sanft-nussige Geschmack und die aufgeschlossenen Nährstoffe machen AHO Cracker zu dem lokalen Superfood-Snack im Dreieck.

Das aber nur zu den Crackern, in dem Paket gibt es noch viel viel mehr zu entdecken. Beispielsweise Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Pasta und Leinsamen. Alles plastikfrei und vegan. Eine tolle Idee, muss ich gestehen und als ich das bei der Sendung Höhle der Löwen gesehen habe musste ich das natürlich sofort probieren. Ich finde nur den Preis ziemlich übertrieben, wenn man mal bedenkt, dass die Cracker in drei Tüten beinahe 20 EUR kosten, während man drei Tüten Chips für unter 2 EUR bekommt ist das schon heftig viel. Da muss man sich entscheiden wie viel einem eine gesündere Ernährung und eine plastikfreie Umwelt wert ist und ob man sich das leisten kann. Wenn man sich das leisten kann, sollte man es auf jeden Fall mal ausprobieren.

Vom Geschmack her sind die Produkte natürlich. Es ist für mich nicht ganz einfach gewesen am Anfang, das gebe ich offen zu, ich bin halt anderes gewöhnt und beschäftige mich noch nicht so lange mit nachhaltigen Dingen, von daher war es erstmal ungewöhnlich, aber irgendwann dann auch eine tolle Sache, Dinge mal wieder natürlich zu schmecken. Ich kann euch dieses Sets und vor allem die Cracker sehr empfehlen, schaut doch einfach mal im Shop von AHO vorbei, ihr findet sicher was leckeres.