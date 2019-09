Agatha Christie: Miss Marple Collection sind drei Filme mit u.a. Helen Hayes von Alive aus dem Jahr 1989.

Agatha Christie: Miss Marple Collection

Drei spannende Kriminalfilme nach Romanen von Agatha Christie: In „Mörderische Leidenschaft“ wird eine adelige Dame tot aufgefunden. Lady Lavinia war kurz davor, die Identität eines Serienmörders zu lüften und musste dies mit dem Leben bezahlen. In „Das Mörderfoto“ klärt die schlaue Amateurdetektivin Miss Marple eine Mordserie in der Karibik, während sie in „Mord mit doppeltem Boden“ einer alten Freundin helfen muss, die um ihr Leben fürchtet. Spannende Unterhaltung ist garantiert mit diesen packenden Krimirätseln, in denen die Amerikanerin Helen Hayes die Hauptrolle spielt, zwei Mal davon als legende Schnüfflerin Miss Marple. Prominenteste Gastdarsteller sind Olivia De Havilland, Bill Bixby, Barnard Hughes, Bette Davis und Lesley-Anne Down.

Die Filme basieren auf den Romanen „Das Sterben in Wychwood“, „Karibische Affäre“ und „Fata Morgana“ der Queen of Crime. Filmliste: 1. Mörderische Leidenschaft (Murder Is Easy) 2. Das Mörderfoto (Caribbean Mystery) 3. Mord mit doppeltem Boden (Murder with Mirrors)