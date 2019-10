Adventskalender – 24 Tage im Weihnachtszirkus von Die Drei ??? Kids

Adventskalender – 24 Tage im Weihnachtszirkus ist die neueste CD von Die Drei ??? Kids und Europa (Sony Music) vom 20. September 2019.

Adventskalender von Die Drei ??? Kids

Der berühmte Weihnachtszirkus gastiert in Rocky Beach. Begeistert folgen die drei ??? Kids der Vorstellung. Doch plötzlich stockt ihnen der Atem: Fast wäre der bekannte Hochseilartist in die Tiefe gestürzt! Ist hier Sabotage im Spiel? Im Handumdrehen befinden sich Justus, Peter und Bob als verdeckte Ermittler in einem turbulenten Fall.

Das war wirklich mal ein ganz besonders schöner Fall der drei jungen Detektive, die ich gar nicht mehr missen möchte. Anfangs hatte ich ja damals gesagt, dass mich das gar nicht begeistert und man sich umgewöhnen muss, aber mittlerweile macht es auch einfach nur Spaß. Ich fand den Fall hier spannend und witzig zugleich, vor allem aber auf 2 CDs mit einem großen Umfang, das macht echt Laune und ich kann es euch sehr empfehlen.