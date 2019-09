80 Jahre Marvel: Die 1980er: Erstaunliche Entwicklungen ist ein Comic aus dem Panini Verlag vom 27. August 2019.

Die 1980er sind für Marvel Comics ein Jahrzehnt voller wagemutiger Veränderungen. Eine neue Generation von Comic-Schaffenden sorgt unter anderem dafür, dass Spider-Man in einem schwarzen Kostüm durch New York schwingt, ein Afroamerikaner Iron Mans Nachfolge antritt, Thor in einer Kampfrüstung steckt, ein anderer Captain America auf der Bildfläche erscheint und Hulk wieder in seiner ursprünglichen grauen Hautfarbe wütet. Und das ist nur ein Bruchteil an spannenden Entwicklungen, die die Marvel-Helden bis heute prägen.

Enhält Iron Man (1968) 170, Uncanny X-Men (1981) 173, Fantastic Four (1961) 265, Amazing Spider-Man (1963) 252 und Annual 21, Incredible Hulk (1968) 324, Thor (1966) 378, Captain America (1968) 333 und X-Factor (1986) 24, geschrieben von Chris Claremont, Roger Stern, Mark Gruenwald, Jim Shooter, David Michelinie und gezeichnet John Byrne, Ron Frenz, Al Milgrom, Sal Buscema, Walter Simonson und vielen anderen.

Ein richtig cooler Comicband, der mit einigen Beispielgeschichten zeigt, wie sich Marvel seit den 80er Jahren entwickelt hat in dem man einfach mal gezeigt bekommt, wie die Comics damals waren. Ich habe jeden einzelnen genossen. Einzig schade fand ich es, dass kein Inhaltsverzeichnis vorhanden war, man muss viel blättern, wenn man mit einer speziellen Geschichte anfangen möchte, aber das ist meckern auf sehr hohem Niveau, dieser Band ist sein Geld wert, es hat riesig Spaß gemacht ihn zu lesen und daher meine ganz klare Empfehlung.