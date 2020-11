216/das Geheimnis im Jagdschloss von TKKG

Die Familie Kapper von Kapperstein will ihr Jagdschloss verkaufen und Klößchens Vater ist einer von drei Interessenten. Tim, Karl, Gaby und Klößchen freuen sich, Herrn Sauerlich beim Besichtigungswochenende begleiten zu dürfen. Erster Programmpunkt: Eine Schaujagd im dazugehörigen Wald. Als ein Pferd von einem Schuss getroffen wird und stürzt, erleidet der Hausherr eine schwere Quetschung am Bein. War das der Querschläger einer Flinte oder vielleicht doch ein Attentat? Was hat es mit einem ähnlichen Jagdunfall von General August Kapper von Kapperstein vor genau hundert Jahren auf sich? Welche geheimnisvolle Rolle spielte der General im ersten Weltkrieg? Und wohin ist plötzlich einer der drei Kaufinteressenten verschwunden? TKKG nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf ein sonderbares Rätsel, das hundert Jahre lang niemand knacken konnte…

Ich habe die Kopfhörerversion gehört und fand diese Funktionalität genau richtig, ich höre Hörspiele eh meist über Kopfhörer um die Geräuschkulisse mehr zu fühlen. Hier war es richtig angenehm, denn man wusste zu jeder Zeit woher die Geräusche stammen. Dazu kommt noch, dass es in dieser Folge absolut Sinn gemacht hat und sehr gut eingesetzt war. Auch fand ich diese Folge nach der längeren Pause mal wieder richtig gelungen, alle Daumen hoch und natürlich meine ganz klare Empfehlung.

Wer die Junior Fassung mag, dem kann ich gerade 014/Eisige Diamanten TKKG Junior empfehlen:Im Juwelierladen von Frau Sauerlichs Vertrauen sind Diamanten im Wert von vielen tausend Euro gestohlen worden. Der Täter hat zwar Fußabdrücke im Schnee hinterlassen, aber die Polizei tappt dennoch im Dunklen. Gut, dass TKKG in den Fall hineingezogen werden! Mit ihrem Spürsinn haben sie bald den ersten Verdächtigen ausgeforscht, aber Vorsicht! der Fall ist komplizierter als gedacht!