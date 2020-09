21 Jump Street ist eine Serie aus den 80er Jahren mit u.a. Johnny Depp von Pidax Film als Komplettbox in 2020 erschienen.

21 Jump Street – KOMPLETTBOX

Officer Tom Hanson (Johnny Depp) und seine Kollegen Doug Penhall (Peter DeLuise), Judy Hoffs (Holly Robinson Peete) und H. T. Ioki (Dustin Nguyen) kommen gerade erst von der Polizeischule. Aufgrund ihres jugendlichen Aussehens werden sie häufig undercover in Schulen eingeschleust, um in Fällen von Drogenmissbrauch, Waffenhandel oder Prostitution zu ermitteln. Die typischen Probleme von Teenagern wie Liebeskummer oder Geldmangel sind meist die Motive der Taten. Captain Fuller (Steven Williams) leitet die Operationen und das Gebäude in der Jump Street Nr. 21 dient den Cops als Hauptquartier.

Diese Box enthält alle Folgen der 1980er-Kultserie „21 Jump Street“, mit der der spätere dreifache Oscar-Gewinner Johnny Depp den Durchbruch schaffte und zum weltweiten Teenie-Idol wurde. Die Serie erreichte auch hierzulande immense Einschaltquoten.

Ich muss zugeben, dass ich nicht der große Johnny DeppFan bin. Eigentlich mag ich seine Filme nicht besonders. In meinen Augen hat er nur sehr wenig gutes gedreht und 21 Jump Street gehört definitiv dazu. Ich bin mittlerweile über 40 Jahre alt und kann mich noch erinnern als die Serie damals herauskam. Das war ein riesen Hype und als Kind hab ich sie mir auch angesehen und das sogar sehr gerne. Die Serie war damals einfach das große Highlight. Ich bin richtig froh, dass Pidax diese nun in einer Komplettbox veröffentlicht hat und ich mir alle Folgen nochmal ansehen kann. Ich habe auch direkt angefangen und der Flair der 80er Jahre ist definitiv zu spüren. Ich kann euch sehr empfehlen hier zuzuschlagen bevor alle weg sind, diese Serie gehört definitiv in jedes Sammlerregal.