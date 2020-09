207/die Falschen Detektive von Die Drei ???

Die drei ??? sind fassungslos: Sie haben Doppelgänger! Drei Jungen, die sie noch nie gesehen haben, geben sich als ‚Die drei ???‘ aus. Justus, Peter und Bob heften sich an die Fersen der falschen Detektive und beginnen ihre Ermittlungen. Wieso haben die Unbekannten ihre Identität angenommen? Und können Justus, Peter und Bob ihnen das Handwerk legen?

Mal wieder eine richtig tolle Folge mit einem Zitat, das großartig war, denn in einer Szene sagte Justus „Wir sind aus wissenschaftlichen Gründen hier. Wir sind auf der Suche nach Schnabeltieren!“ – „Das erfindest du doch gerade, oder?“ – „Mitnichten, Sir! Schnabeltiere sind eierlegende Säugetiere und sind in der Regel nur in Australien anzufinden. Doch es gibt Hinweise, also ernstzunehmende Hinweise, dass nun auch in diesem Canyon welche leben!“ Ich habe selten so bei einer Folge der drei Fragezeichen so gelacht. Eine tolle und spannende Folge, eine der besten in den letzten Monaten, eine die man immer wieder hören kann, daher meine ganz klare Empfehlung.