206/und der Mottenmann ist die neueste Folge von Die Drei ??? und Europa (Sony Music) vom 17. Juli 2020.

206/und der Mottenmann von Die Drei ???

In Rocky Beach taucht eine schaurige Gestalt auf: ein geflügeltes Wesen mit leuchtend roten Augen. Zeitgleich häufen sich die Unglücksfälle und Diebstähle in der beschaulichen Küstenstadt. Justus, Peter und Bob vermuten einen Zusammenhang und stürzen sich in die Ermittlungen, um das Geheimnis des Mottenmanns zu lüften.

Am Anfang, als ich das Hörspiel angemacht habe, dachte ich erst ist hätte ausversehen einen Track übersprungen, irgendwie war der Anfang ungewohnt komisch und hat einen direkt in die Geschichte geworfen, was total untypisch ist für die drei Fragezeichen. Dann war die Folge aber durchaus gelungen und spannend. Zwischendurch etwas gruselig, wobei ich dann aber auch wieder sagen muss, dass viele Situationen sehr schnell geklärt wurden. So kann ich abschließend sagen, dass die Folge okay war, aber eben irgendwie anders als sonst. Macht euch aber einfach mal selbst ein Bild und hört in diese neue Folge rein, viel Spaß dabei.