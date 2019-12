202/das Weiße Grab ist die neueste Folge von Die Drei ??? und Europa (Sony Music) vom 29. November 2019.

202/das Weiße Grab von Die Drei ???

So hatten sich die drei Detektive ihre Auszeit in den Bergen nicht vorgestellt. Nach dem Abgang einer Lawine stecken sie in einer Hütte fest! Mit ihnen zwei Wanderer und eine Bewohnerin des nahegelegenen Bergdorfs. Und als wäre die Situation nicht heikel genug, beginnen die Detektivinstinkte der drei ??? Alarm zu schlagen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen den Personen und dem geheimnisvollen Unfall, der vor einiger Zeit hier passierte?

Direkt am Anfang schleppt es sich einige Minuten und bevor man sich versieht wird es schlagartig so richtig spannend. Der Moment wo die Lawine runterkommt ist mit der heftigste und spannendste den ich seit langer Zeit gehört habe. Da habe ich richtig gemerkt wie mein Herzschlag hoch geht, so spannend ist es selten bei den drei Detektiven. Auch im weiteren Verlauf blieb es spannend, denn die Geschichte spielt auf kleinstem Raum und man lernt alle Protagonisten richtig gut kennen. Eine bärenstarke Folge, die ich euch sehr empfehlen kann.